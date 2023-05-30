Китай заперечує, що його посланець пропонував визнати окупацію РФ територій України

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заперечила інформацію The Wall Street Journal про те, що спеціальний представник Лі Хуей під час європейського турне закликав визнати окупацію Росією українських територій в обмін на негайне припинення вогню.

Джерело: пресслужба МЗС Китаю

Пряма мова Мао Нін: "Китай своєчасно оприлюднив інформацію про візит спеціального представника Лі Хуея. Зверніться до неї для отримання достовірної інформації. Я також зазначила, що міністр закордонних справ України публічно заявив, що він зв'язався з іншими сторонами. Жодна країна не повідомила, що спеціальний представник Лі Хуей зробив заяви, про які повідомляє WSJ".

Що цьому передувало:

Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських дипломатів повідомляло, що Лі Хуей закликав до негайного припинення вогню, при цьому визнаючи окупацію РФ українських територій.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію про те, що китайський посол Лі Хуей у межах свого турне Європою для сприяння "врегулюванню" війни Росії проти України пропонував закликати до негайного припинення вогню, при цьому визнаючи окупацію РФ українських територій.