Китай заперечує, що його посланець пропонував визнати окупацію РФ територій України
Вівторок, 30 травня 2023, 00:28
Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заперечила інформацію The Wall Street Journal про те, що спеціальний представник Лі Хуей під час європейського турне закликав визнати окупацію Росією українських територій в обмін на негайне припинення вогню.
Джерело: пресслужба МЗС Китаю
Пряма мова Мао Нін: "Китай своєчасно оприлюднив інформацію про візит спеціального представника Лі Хуея. Зверніться до неї для отримання достовірної інформації. Я також зазначила, що міністр закордонних справ України публічно заявив, що він зв'язався з іншими сторонами. Жодна країна не повідомила, що спеціальний представник Лі Хуей зробив заяви, про які повідомляє WSJ".
Що цьому передувало:
- Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських дипломатів повідомляло, що Лі Хуей закликав до негайного припинення вогню, при цьому визнаючи окупацію РФ українських територій.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію про те, що китайський посол Лі Хуей у межах свого турне Європою для сприяння "врегулюванню" війни Росії проти України пропонував закликати до негайного припинення вогню, при цьому визнаючи окупацію РФ українських територій.
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