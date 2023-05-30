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Китай отрицает, что его посланник предлагал признать оккупацию РФ территорий Украины

"Украинская правда"Вторник, 30 мая 2023, 00:28
Китай отрицает, что его посланник предлагал признать оккупацию РФ территорий Украины
Флаг Китая. ФОТО GETTY IMAGES

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин опровергла информацию The Wall Street Journal о том, что специальный представитель Ли Хуэй во время европейского турне призывал признать оккупацию Россией украинских территорий в обмен на немедленное прекращение огня.

Источник: пресс-служба МИД Китая

Прямая речь Мао Нин: "Китай своевременно обнародовал информацию о визите специального представителя Ли Хуэя. Обратитесь к ней для получения достоверной информации. Я также отметила, что министр иностранных дел Украины публично заявил, что он связался с другими сторонами. Ни одна страна не сообщила, что специальный представитель Ли Хуэй сделал заявления, о которых сообщает WSJ".

Что этому предшествовало:

  • Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что Ли Хуэй предлагал призывать к немедленному прекращению огня, при этом признавая оккупацию РФ украинских территорий.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг информацию о том, что китайский посол Ли Хуэй в рамках своего турне по Европе для содействия "урегулированию" войны России против Украины предлагал призывать к немедленному прекращению огня, при этом признавая оккупацию РФ украинских территорий.

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Темы: КитайРосcияУкраинавойна
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