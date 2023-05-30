Атака на Київ: через влучання уламків загорілися приватний будинок і автомобілі, постраждала жінка
Вночі 30 травня російські безпілотники атакували Київ. Через падіння уламків у Дарницькому районі загорівся приватний будинок, у Печерському районі загорілися 3 автомобілі, а в Голосіївському – госпіталізовано жінку.
Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram, Київська міська військова адміністрація у Telegram
Пряма мова: "Всі служби прямують на виклик у Подільський район столиці.
Також екстрені служби прямують у Голосіївський район міста".
Деталі: Згодом Кличко повідомив, що через падіння уламків палає приватний будинок у Дарницькому районі.
Попередньо влучання уламків у приватний будинок в Дарницькому районі також підтвердили у КМВА. "Підрозділи екстрених служб слідують на місце. Серйозність руйнувань та постраждалі уточнюються", - повідомили в адміністрації.
КМВА також опублікувала фото загорання будинку та пошкоджених автомобілів у Дарницькому районі.
Очільник столиці закликав містян до завершення повітряної тривоги залишатися в укриттях.
Доповнено о 03:20. За словами Кличка, у Голосіївському районі Києва медики госпіталізували постраждалу 27-річну жінку.
Внаслідок падіння уламків у Печерському районі загорілися три автомобілі. Повторний вибух зафіксовано у Подільському районі, повідомив очільник міста.
Доповнено о 03:35. "Голосіївський і знову Подільський район. Вибухи. Рятувальники і медики їдуть на місця", - повідомив Кличко.
Що цьому передувало:
- Вночі 30 травня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу, у столиці прогриміли вибухи.
- У Києві і Київській області спрацювала ППО по ворожих БпЛА.