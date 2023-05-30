Атака на Киев: из-за попадания обломков загорелись частный дом и автомобили, пострадала женщина

Пожар в доме в Дарницком районе Киева. Фото из Telegram КМВА

Ночью 30 мая российские беспилотники атаковали Киев. Из-за падения обломков в Дарницком районе загорелся частный дом, в Печерском районе загорелись 3 автомобиля, а в Голосеевском – госпитализирована женщина.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram, Киевская городская военная администрация в Telegram

Прямая речь: "Все службы направляются на вызов в Подольский район столицы.

Также экстренные службы направляются в Голосеевский район города".

Детали: Позже Кличко сообщил, что из-за падения обломков пылает частный дом в Дарницком районе.

Предварительно попадание обломков в частный дом в Дарницком районе также подтвердили в КГГА. "Подразделения экстренных служб следуют на место. Серьезность разрушений и пострадавшие уточняются", - сообщили в администрации.

КГВА также опубликовала фото возгорания дома и поврежденных автомобилей в Дарницком районе.

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Глава столицы призвал горожан до завершения воздушной тревоги оставаться в укрытиях.

Дополнено в 03:20. По словам Кличко, в Голосеевском районе Киева медики госпитализировали пострадавшую 27-летнюю женщину.

В результате падения обломков в Печерском районе загорелись три автомобиля. Повторный взрыв зафиксирован в Подольском районе, сообщил глава города.

Дополнено в 03:35. "Голосеевский и снова Подольский район. Взрывы. Спасатели и медики едут на места", - сообщил Кличко.

Что этому предшествовало: