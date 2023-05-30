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У Києві уламки влучили у багатоповерхівку: загинула людина, троє – поранені

"Українська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 05:05
У Києві уламки влучили у багатоповерхівку: загинула людина, троє – поранені
Пожежа у багатоповерхівці у Голосіївському районі Києва. Фото з Telegram КМВА

Внаслідок влучання уламків вночі 30 травня виникли пожежі у багатоповерховому будинку в Голосіївському районі та у житловому будинку у Подільському районі. У багатоповерхівці загинула одна людина, ще троє отримали поранення. 

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram, Київська міська військова адміністрація у Telegram

Пряма мова: "Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі. Медики і рятувальники працюють на місці.

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Загоряння в житловому будинку в Подільському районі. Інформація про постраждалих поки не надходила. Екстрені служби на місці".

Деталі: За словами Кличка, у Голосіївському районі, де пожежа в багатоповерхівці, евакуюють мешканців, виявили потерпілу.

Згодом Кличко уточнив, що з багатоповерхівки у Голосіївському районі Києва рятувальники вже евакуювали 20 осіб.

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За словами міського голови, внаслідок попадання уламків в багатоповерхівку загинула людина, літню жінку госпіталізували, а ще двом постраждалим надали допомогу на місці.

За попередньою інформацією КМВА, у будинку зруйновані два верхні поверхи, під завалами можуть знаходитися люди.

Раніше Віталій Кличко та КМВА повідомили, що через падіння уламків у Дарницькому районі столиці загорівся приватний будинок, у Печерському районі загорілися 3 автомобілі, а в Голосіївському – госпіталізовано жінку.

Теми: Віталій КличкоКиївповітряна тривога
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