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В Киеве обломки попали в многоэтажку: погиб человек, трое – ранены

"Украинская правда"Вторник, 30 мая 2023, 05:05
В Киеве обломки попали в многоэтажку: погиб человек, трое – ранены
Пожар в многоэтажке в Голосеевском районе Киева. Фото из Telegram КГВА

В результате попадания обломков ночью 30 мая возникли пожары в многоэтажном доме в Голосеевском районе и в жилом доме в Подольском районе. В многоэтажке погиб один человек, еще трое получили ранения.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram, Киевская городская военная администрация в Telegram

Прямая речь: "Пожар в многоэтажке в Голосеевском районе. Медики и спасатели работают на месте.

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Возгорание в жилом доме в Подольском районе. Информация о пострадавших пока не поступала. Экстренные службы на месте".

Детали: По словам Кличко, в Голосеевском районе, где пожар в многоэтажке, эвакуируют жителей, обнаружили пострадавшую.

Позже Кличко уточнил, что из многоэтажки в Голосеевском районе Киева спасатели уже эвакуировали 20 человек.

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По словам городского головы, в результате попадания обломков в многоэтажку погиб человек, пожилую женщину госпитализировали, а еще двум пострадавшим оказали помощь на месте.

По предварительной информации КГГА, в доме разрушены два верхних этажа, под завалами могут находиться люди.

Ранее Виталий Кличко и КГВА сообщили, что из-за падения обломков в Дарницком районе столицы загорелся частный дом, в Печерском районе загорелись 3 автомобиля, а в Голосеевском – госпитализирована женщина.

Темы: Виталий КличкоКиеввоздушная тревога
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