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В окупованому Скадовському районі ворог посилив контррозвідувальні заходи – Генштаб

"Українська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 07:06
В окупованому Скадовському районі ворог посилив контррозвідувальні заходи – Генштаб
РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

У тимчасово захопленому Скадовському районі Херсонської області окупанти здійснюють масові рейди – шукають місцевих мешканців, які співпрацюють із Силами оборони України.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Противник посилив контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Скадовському районі Херсонської області.

Окупанти здійснюють масові рейди по будинках та квартирах місцевих мешканців. Перевіряють особисті документи та мобільні пристрої. Таким чином, окупанти намагаються залякати місцеве населення та виявити тих, хто допомагає Силам оборони України".

Нагадаємо: За даними ЦНС, на окупованих територіях Луганської області співробітники МВС Росії залякують місцевих мешканців і змушують оформляти паспорти РФ.

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Теми: Херсонська областьГенштабЗбройні сили
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