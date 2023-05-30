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В оккупированном Скадовском районе враг усилил контрразведывательные меры – Генштаб

"Украинская правда"Вторник, 30 мая 2023, 07:06
В оккупированном Скадовском районе враг усилил контрразведывательные меры – Генштаб
РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Во временно захваченном Скадовском районе Херсонской области оккупанты осуществляют массовые рейды – ищут местных жителей, которые сотрудничают с Силами обороны Украины.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Противник усилил контрразведывательные мероприятия во временно захваченном Скадовском районе Херсонской области.

Оккупанты осуществляют массовые рейды по домам и квартирам местных жителей. Проверяют личные документы и мобильные устройства. Таким образом, оккупанты пытаются запугать местное население и выявить тех, кто помогает Силам обороны Украины".

Напомним: По данным ЦНС, на оккупированных территориях Луганской области сотрудники МВД России запугивают местных жителей и заставляют оформлять паспорта РФ.

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Темы: Херсонская областьГенштабВооруженные силы
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