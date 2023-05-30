В оккупированном Скадовском районе враг усилил контрразведывательные меры – Генштаб
Вторник, 30 мая 2023, 07:06
Во временно захваченном Скадовском районе Херсонской области оккупанты осуществляют массовые рейды – ищут местных жителей, которые сотрудничают с Силами обороны Украины.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Дословно: "Противник усилил контрразведывательные мероприятия во временно захваченном Скадовском районе Херсонской области.
Оккупанты осуществляют массовые рейды по домам и квартирам местных жителей. Проверяют личные документы и мобильные устройства. Таким образом, оккупанты пытаются запугать местное население и выявить тех, кто помогает Силам обороны Украины".
Напомним: По данным ЦНС, на оккупированных территориях Луганской области сотрудники МВД России запугивают местных жителей и заставляют оформлять паспорта РФ.
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