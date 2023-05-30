В оккупированном Скадовском районе враг усилил контрразведывательные меры – Генштаб

Во временно захваченном Скадовском районе Херсонской области оккупанты осуществляют массовые рейды – ищут местных жителей, которые сотрудничают с Силами обороны Украины.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Противник усилил контрразведывательные мероприятия во временно захваченном Скадовском районе Херсонской области.

Оккупанты осуществляют массовые рейды по домам и квартирам местных жителей. Проверяют личные документы и мобильные устройства. Таким образом, оккупанты пытаются запугать местное население и выявить тех, кто помогает Силам обороны Украины".

Напомним: По данным ЦНС, на оккупированных территориях Луганской области сотрудники МВД России запугивают местных жителей и заставляют оформлять паспорта РФ.