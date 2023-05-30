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Сили ППО вночі збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник

"Українська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 07:52
Сили ППО вночі збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник
SHAHED-136/131. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО СТРАТКОМ ЗСУ

Вночі 30 травня українські захисники повітряного командування "Схід" збили над Дніпропетровською областю безпілотник росіян.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Вночі оборонці з повітряного командування "Схід" збили над нашою областю безпілотник. Найімовірніше, приземлили "Шахед-136"".

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Деталі: Загалом, додав очільник ОВА, ніч в регіоні пройшла без обстрілів.

Нагадаємо: Сили протиповітряної оборони вночі 30 травня збили над Києвом попередньо понад 20 російських безпілотників. 

Теми: Дніпропетровська областьбезпілотники
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