Сили ППО вночі збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник
Вівторок, 30 травня 2023, 07:52
Вночі 30 травня українські захисники повітряного командування "Схід" збили над Дніпропетровською областю безпілотник росіян.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова: "Вночі оборонці з повітряного командування "Схід" збили над нашою областю безпілотник. Найімовірніше, приземлили "Шахед-136"".
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Деталі: Загалом, додав очільник ОВА, ніч в регіоні пройшла без обстрілів.
Нагадаємо: Сили протиповітряної оборони вночі 30 травня збили над Києвом попередньо понад 20 російських безпілотників.