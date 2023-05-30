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Силы ПВО ночью сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник

"Украинская правда"Вторник, 30 мая 2023, 07:52
Силы ПВО ночью сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник
SHAHED-136/131. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО СТРАТКОМ ВСУ

Ночью 30 мая украинские защитники воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровской областью беспилотник россиян.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Ночью защитники из воздушного командования "Восток" сбили над нашей областью беспилотник. Скорее всего, приземлили "Шахед-136"".

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Детали: В общем, добавил глава ОВА, ночь в регионе прошла без обстрелов.

Напомним: Силы противовоздушной обороны ночью 30 мая сбили над Киевом предварительно более 20 российских беспилотников. 

Темы: Днепропетровская областьбеспилотники
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