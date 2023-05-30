Силы ПВО ночью сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник
Вторник, 30 мая 2023, 07:52
Ночью 30 мая украинские защитники воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровской областью беспилотник россиян.
Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "Ночью защитники из воздушного командования "Восток" сбили над нашей областью беспилотник. Скорее всего, приземлили "Шахед-136"".
Детали: В общем, добавил глава ОВА, ночь в регионе прошла без обстрелов.
Напомним: Силы противовоздушной обороны ночью 30 мая сбили над Киевом предварительно более 20 российских беспилотников.
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