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В ніч на вівторок ППО ліквідувала 29 "Шахедів" на підступах до Києва та в його небі

Валентина РоманенкоВівторок, 30 травня 2023, 08:14
В ніч на вівторок ППО ліквідувала 29 Шахедів на підступах до Києва та в його небі
наслідки падіння уламків у Києві. фото КМВА

В ніч на вівторок 30 травня Росія здійснила нову атаку дронами-камікадзе іранського виробництва, протиповітряна оборона знищила 29 із 31 запущеного ворогом "Шахеда".

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ, командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Деталі: В ніч на 30 травня 2023 року з 23.30 по 4.30 російські окупаційні війська вкотре атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131".

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Загалом із півночі та півдня було зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе.

Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили 29 ударних БпЛА.

Зазначається, що майже всі дрони було уражено на підступах столиці та у небі Києва.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: В ніч на 30 травня в Києві було  оголошено повітряну тривогу, що тривала майже 3 години. За даними КМВА, в результаті 17-ї від початку атаки РФ на столицю України внаслідок падіння уламків є жертва та руйнування в різних районах.

Теми: ШахедППОПовітряні сили ЗСУповітряна тривога
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