Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ніч на вівторок ППО ліквідувала 29 "Шахедів" на підступах до Києва та в його небі

Валентина РоманенкоВівторок, 30 травня 2023, 08:14
В ніч на вівторок ППО ліквідувала 29 Шахедів на підступах до Києва та в його небі
наслідки падіння уламків у Києві. фото КМВА

В ніч на вівторок 30 травня Росія здійснила нову атаку дронами-камікадзе іранського виробництва, протиповітряна оборона знищила 29 із 31 запущеного ворогом "Шахеда".

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ, командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Деталі: В ніч на 30 травня 2023 року з 23.30 по 4.30 російські окупаційні війська вкотре атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131".

Загалом із півночі та півдня було зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе.

Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили 29 ударних БпЛА.

Зазначається, що майже всі дрони було уражено на підступах столиці та у небі Києва.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: В ніч на 30 травня в Києві було  оголошено повітряну тривогу, що тривала майже 3 години. За даними КМВА, в результаті 17-ї від початку атаки РФ на столицю України внаслідок падіння уламків є жертва та руйнування в різних районах.

Теми: ШахедППОПовітряні сили ЗСУповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоБіля окупованого Мелітополя підірвали авто з чотирма колаборантами – Федоров

фотоНардеп з "батальйону Монако" уже втретє за велику війну виїхав з України

Лукашенко: Треба було "вирішити українське питання" у 2014-15, це наша єдина помилка

Відео, картаБєлгородське Шебекіно все в диму: ситуацію пояснив легіон "Свобода России"

СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ

Зеленський: Контрнаступ – не кіно, не скажу, як ви його побачите

Усі новини...
Шахед
Один із "Шахедів" 28 травня знищили з катера в Київському водосховищі – ВМС
Прикордонники показали, як у суцільній темряві вполювали "Шахеда"
Повітряні сили пояснили специфіку атаки дронів-камікадзе
Останні новини
23:22
Росіяни почали посилювати кордон курсантами: їм дали стрілецьку зброю і гранатомети
23:08
Кулеба – Орбану: Якщо ви такі розумні, переконайте Путіна вивести війська з України
22:53
Генштаб Естонії: Україна свідомо приховує час початку контрнаступу
22:50
мапаУкраїною шириться тривога
22:44
Кулеба обурений повільним запровадженням санкцій проти виробників дронів і ракет у РФ
22:34
Спокійно косить траву під час обстрілів. Як живуть херсонці після деокупації
22:29
ЗСУ почали розмінування перед контрнаступом − The Washington Post
22:28
Захід зробив усе можливе, щоб підготувати Україну до контрнаступу – Білий дім
22:20
У Болгарії розкрили шахрайську схему, пов’язану з біженцями з України
22:12
Данілов відреагував на слова Лі Хуея про "відчинені двері" для переговорів з РФ
Усі новини...
Реклама: