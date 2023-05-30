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В ночь на вторник ПВО ликвидировала 29 "Шахедов" на подступах к Киеву и в его небе

Валентина РоманенкоВторник, 30 мая 2023, 08:14
В ночь на вторник ПВО ликвидировала 29 Шахедов на подступах к Киеву и в его небе
последствия падения обломков в Киеве. фото КГВА

В ночь на вторник 30 мая Россия осуществила новую атаку дронами-камикадзе иранского производства, противовоздушная оборона уничтожила 29 из 31 запущенного врагом "Шахеда".

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ, командующий ВС генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Детали: В ночь на 30 мая 2023 года с 23.30 по 4.30 российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131".

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Всего с севера и юга было зафиксировано пуски 31 дрона-камикадзе.

Силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожили 29 ударных БпЛА.

Отмечается, что почти все дроны были поражены на подступах столицы и в небе Киева.

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Что предшествовало: В ночь на 30 мая в Киеве была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти 3 часа. По данным КГВА, в результате 17-й с начала атаки РФ на столицу Украины в результате падения обломков есть жертва и разрушения в разных районах.

Темы: ШахедПВОВоздушные силы ВСУвоздушная тревога
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