Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ночь на вторник ПВО ликвидировала 29 "Шахедов" на подступах к Киеву и в его небе

Валентина РоманенкоВторник, 30 мая 2023, 08:14
В ночь на вторник ПВО ликвидировала 29 Шахедов на подступах к Киеву и в его небе
последствия падения обломков в Киеве. фото КГВА

В ночь на вторник 30 мая Россия осуществила новую атаку дронами-камикадзе иранского производства, противовоздушная оборона уничтожила 29 из 31 запущенного врагом "Шахеда".

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ, командующий ВС генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Детали: В ночь на 30 мая 2023 года с 23.30 по 4.30 российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131".

Всего с севера и юга было зафиксировано пуски 31 дрона-камикадзе.

Силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожили 29 ударных БпЛА.

Отмечается, что почти все дроны были поражены на подступах столицы и в небе Киева.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В ночь на 30 мая в Киеве была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти 3 часа. По данным КГВА, в результате 17-й с начала атаки РФ на столицу Украины в результате падения обломков есть жертва и разрушения в разных районах.

Темы: ШахедПВОВоздушные силы ВСУвоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео В двух областях РФ заявили об атаке беспилотников: на город и энергообъекты

В Швейцарии провалили голосование за реэкспорт оружия в Украину, но шансы на разрешение еще есть

В небе над Киевом и вокруг столицы ПВО уничтожила более 30 воздушных вражеских целей – КГВА

Взятие Бахмута стоило России 60 тысяч убитыми и ранеными – оценка Запада

У Байдена проснулся "аппетит" пересекать красные линии Путина – WP

фотоЗакрытое укрытие в Киеве: правоохранители задержали 4 человека

Все новости...
Шахед
Один из "Шахедов" 28 мая был уничтожен с катера в Киевском водохранилище – ВМС
Пограничники показали, как в полной темноте уничтожили "Шахед"
Воздушные силы объяснили специфику атаки дронов-камикадзе
Последние новости
10:23
Припортовая инфраструктура на 740 млн: арестовали активы Марченко в Одесской области
10:23
В ОП назвали состав европейской "коалиции истребителей" для Украины, речь уже не только о F-16
10:16
Конгресс США предотвратил исторический дефолт, одобрив приостановку потолка госдолга
10:09
видео"Мне пришлось стрелять из танка над головами собратьев". Как 3-я штурмовая наступает под Бахмутом и берет пленных
09:54
Британская разведка: перед РФ стоит выбор, бросать дополнительные силы под собственную границу или на фронт
09:45
обновленоВоздушные силы уничтожили все 15 ракет и 21 дрон во время ночной атаки
09:45
Голый мужчина выскочил на алтарь Собора Святого Петра в знак протеста против войны в Украине
09:23
фото, видео В двух областях РФ заявили об атаке беспилотников: на город и энергообъекты
09:16
дополнено, фотоНочная атака на Киевщину: есть раненые, в том числе ребенок
09:08
В Швейцарии провалили голосование за реэкспорт оружия в Украину, но шансы на разрешение еще есть
Все новости...
Реклама: