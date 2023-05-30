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Від 25 до 32 безпілотників атакували Москву: пошкоджені 2 будинки, людей евакуювали − росЗМІ

Ірина БалачукВівторок, 30 травня 2023, 09:37
Від 25 до 32 безпілотників атакували Москву: пошкоджені 2 будинки, людей евакуювали − росЗМІ
Вибухи у Підмосков'ї. ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ Astra

За різними даними росЗМІ, від 25 до 32 безпілотників атакували Москву вночі 30 травня, пошкоджено щонайменше два багатоповерхові будинки, повідомляється, що більшість дронів збили на підльоті до російської столиці. 

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости, Слідчий комітет РФ у Telegram, російське видання Медуза з посиланням на Telegram-канали, Міноборони РФ у Telegram

Дослівно Слідком РФ: "Слідчі Слідчого комітету розслідують факти падіння безпілотних літальних апаратів на будівлі в Москві. Унаслідок падіння безпілотних літальних апаратів у кількох будівлях у Москві є незначні пошкодження.

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Крім того, низку безпілотних літальних апаратів було збито силами російської ППО на підльоті до Москви".

 
Вибухи у Підмосков'ї
Фото з Telegram-каналу "База"

Деталі: Водночас Telegram-канали пишуть, що за різними даними, Москву атакували від 25 до 32 безпілотників. 

Повідомляють, що нібито більшу частину з них збили сили ППО в Підмосков'ї, а частина безпілотників нібито зачепилися за дерева і дроти, оскільки летіли на надмалій висоті.

За даними "Бази", у житлові будинки врізалися три безпілотники, один із цих БПЛА ніс вибухові пристрої, які не здетонували. 

 
Пошкоджений дроном будинок у Москві.
ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ Astra

Слідком запевняє, що постраждалих немає. Водночас мер Москви Сергій Собянін повідомив, що по медичну допомогу звернулися двоє людей, але нібито госпіталізація їм не знадобилася.

Він також додав, що "з метою безпеки на час роботи екстрених служб" вирішили евакуювати жителів кількох під'їздів у двох будинках, які постраждали від влучання БПЛА.

Міноборони РФ у ранковій атаці безпілотників традиційно звинуватило "київський режим".

У відомстві заявили, що в атаці нібито було задіяно вісім безпілотних літальних апаратів літакового типу, і нібито всі вони були уражені.

Повідомляється, що нібито на 3 безпілотники повпливали засобами радіоелектронної боротьби, внаслідок чого вони нібито "втратили управління і відхилилися від намічених цілей".

А 5 інших БПЛА нібито збили зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С" у Підмосков'ї.

Передісторія: 

  • Раніше російські медіа повідомили, що вночі 30 травня безпілотники атакували дві багатоповерхівки у Москві. Один безпілотник влучив у верхні поверхи житлового будинку на вул. Профспілковій, 98, зруйнувавши фасад і заскління будинку. Другий влучив у 24-поверховий житловий будинок на вулиці Атласова в Новій Москві − у кількох квартирах вилетіло скло.

Теми: Росіябезпілотникивибух
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