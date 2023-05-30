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От 25 до 32 беспилотников атаковали Москву: повреждены 2 дома, людей эвакуировали − росСМИ

Ирина БалачукВторник, 30 мая 2023, 09:37
От 25 до 32 беспилотников атаковали Москву: повреждены 2 дома, людей эвакуировали − росСМИ
Взрывы в Подмосковье. ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА Астра

По разным данным росСМИ, от 25 до 32 беспилотников атаковали Москву ночью 30 мая, повреждены как минимум два многоэтажных дома, сообщается, что большинство дронов сбили на подлете к российской столице.  

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости, Следком РФ в Telegram, российское издание Медуза со ссылкой на Telegram-каналы, Минобороны РФ в Telegram

Дословно Следком РФ: "Следователи Следственного комитета расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве. В результате падения беспилотных летательных аппаратов в нескольких зданиях в Москве есть незначительные повреждения.

Кроме того, ряд беспилотных летательных аппаратов был сбит силами российской ПВО на подлете к Москве". 

 
Взрывы в Подмосковье
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА "БАЗА"

Детали: Вместе с тем Telegram-каналы пишут, что по разным данным, Москву атаковали от 25 до 32 беспилотников.

Сообщается, что якобы большую часть из них сбили силы ПВО в Подмосковье, а часть беспилотников якобы зацепились за деревья и провода, так как летели на сверхмалой высоте.

По данным "Базы", в жилые дома врезались три беспилотника, один из этих БПЛА нес взрывные устройства, которые не сдетонировали. 

 
Поврежденный дроном дом в Москве
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА Astra

Следком уверяет, что пострадавших нет. Вместе с тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за медицинской помощью обратились два человека, но якобы госпитализация им не потребовалась.

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Он также добавил, что "в целях безопасности на время работы экстренных служб" решили эвакуировать  жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА.

Минобороны РФ в утренней атаке беспилотников традиционно обвинило "киевский режим".

В ведомстве заявили, что в атаке якобы было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, и якобы все они были поражены.

Сообщается, что якобы 3 беспилотника подавили средствами радиоэлектронной борьбы, в следствие чего они якобы "потеряли управление и отклонились от намеченных целей".

А 5 других БПЛА якобы сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.

Предыстория:

  • Ранее российские медиа сообщили, что ночью 30 мая беспилотники атаковали две многоэтажки в Москве. Один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на ул. Профсоюзной, 98, разрушив фасад и остекление дома. Второй попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве − в нескольких квартирах вылетели стекла.

Темы: Росcиябеспилотникивзрыв
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