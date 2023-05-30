От 25 до 32 беспилотников атаковали Москву: повреждены 2 дома, людей эвакуировали − росСМИ

По разным данным росСМИ, от 25 до 32 беспилотников атаковали Москву ночью 30 мая, повреждены как минимум два многоэтажных дома, сообщается, что большинство дронов сбили на подлете к российской столице.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости, Следком РФ в Telegram, российское издание Медуза со ссылкой на Telegram-каналы, Минобороны РФ в Telegram

Дословно Следком РФ: "Следователи Следственного комитета расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве. В результате падения беспилотных летательных аппаратов в нескольких зданиях в Москве есть незначительные повреждения.



Кроме того, ряд беспилотных летательных аппаратов был сбит силами российской ПВО на подлете к Москве".

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Взрывы в Подмосковье ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА "БАЗА"

Детали: Вместе с тем Telegram-каналы пишут, что по разным данным, Москву атаковали от 25 до 32 беспилотников.

"Прям возле нашего дома. Может, свалить нужно отсюда?"

Російські Telegram-канали публікують, ймовірно, момент падіння одного з безпілотників у Підмосков'ї. Обережно, нецензурна лексика. Відео з Telegram-каналу "База" pic.twitter.com/zhade9fVaR — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 30, 2023

Сообщается, что якобы большую часть из них сбили силы ПВО в Подмосковье, а часть беспилотников якобы зацепились за деревья и провода, так как летели на сверхмалой высоте.



По данным "Базы", в жилые дома врезались три беспилотника, один из этих БПЛА нес взрывные устройства, которые не сдетонировали.

ВИДЕО ДНЯ

Поврежденный дроном дом в Москве ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА Astra

Следком уверяет, что пострадавших нет. Вместе с тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за медицинской помощью обратились два человека, но якобы госпитализация им не потребовалась.

Он также добавил, что "в целях безопасности на время работы экстренных служб" решили эвакуировать жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА.

Минобороны РФ в утренней атаке беспилотников традиционно обвинило "киевский режим".

В ведомстве заявили, что в атаке якобы было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, и якобы все они были поражены.

Сообщается, что якобы 3 беспилотника подавили средствами радиоэлектронной борьбы, в следствие чего они якобы "потеряли управление и отклонились от намеченных целей".



А 5 других БПЛА якобы сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.

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