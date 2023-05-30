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Нацполіція уточнила наслідки нічної атаки на Київ та область: 13 поранених, загибла жінка 

Альона Мазуренко Вівторок, 30 травня 2023, 09:55
Нацполіція уточнила наслідки нічної атаки на Київ та область: 13 поранених, загибла жінка 
фото: поліція Києва

В ніч на 30 травня у Києві та Київській області внаслідок атаки російських дронів загинула 33-річна жінка, 13 людей отримали поранення

Джерело: пресслужба Нацполіції, т.в.о. голови Нацполіції Іван Вигівський

Пряма мова: "Цієї важкої ночі у результаті ворожих обстрілів одна людина загинула, 13 - отримали поранення.

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У Києві поранено девʼять осіб, 33-річна жінка загинула. У Київській області травмовані четверо громадян".

Деталі: Також, за словами Вигівського, пошкоджено 16 обʼєктів — це цивільні авто, споруди і житлові будинки.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що майже всі поранені зафіксовані у Голосіївському районі Києва, де уламки влучили у багатоповерховий будинок.

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Крім того, через падіння уламків відбулося загорання будинку в Дарницькому районі. Також там зафіксовано пошкодження автомобілів.

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що фактів влучань в області не зафіксовано, однак внаслідок падіння уламків пошкоджено декілька багатоповерхівок – вибиті вікна, посічені фасади.

В одному з будинків сталося загоряння на двох поверхах. Пожежу – ліквідували.

Двох людей на Київщині госпіталізували до лікарні – інші постраждалі від госпіталізації відмовилися. 

Крім того, уламками пошкоджені декілька автомобілів та нежитлові приміщення. В одній із громад сталося загоряння травʼяного настилу. Пожежу – ліквідували.

Вночі окупанти запустили по Україні 31 БпЛА. Сили ППО, у взаємодії із протиповітряною обороною знищили 29 дронів.

Майже усі "Шахеди" уражені на підступах столиці та у небі Києва.

Теми: ШахедКиївКиївська областьобстріл
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