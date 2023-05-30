Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нацполиция уточнила последствия ночной атаки на Киев и область: 13 раненых, погибшая женщина

Алена МазуренкоВторник, 30 мая 2023, 09:55
Нацполиция уточнила последствия ночной атаки на Киев и область: 13 раненых, погибшая женщина
фото: полиция Киева

В ночь на 30 мая в Киеве и Киевской области в результате атаки российских дронов погибла 33-летняя женщина, 13 человек получили ранения

Источник: пресс-служба Нацполиции, и.о. председателя Нацполиции Иван Выговский

Прямая речь: "Этой тяжелой ночью в результате вражеских обстрелов один человек погиб, 13 - получили ранения.

Реклама:

В Киеве ранены девять человек, 33-летняя женщина погибла. В Киевской области травмированы четверо граждан".

Детали: Также, по словам Выговского, повреждены 16 объектов - это гражданские авто, сооружения и жилые дома.

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что почти все раненые зафиксированы в Голосеевском районе Киева, где обломки попали в многоэтажный дом.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, из-за падения обломков произошло возгорание дома в Дарницком районе. Также там зафиксированы повреждения автомобилей.

Председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что фактов попаданий в области не зафиксировано, однако в результате падения обломков повреждены несколько многоэтажек - выбиты окна, посечены фасады.

В одном из домов произошло возгорание на двух этажах. Пожар - ликвидировали.

Двух человек на Киевщине госпитализировали в больницу - другие пострадавшие от госпитализации отказались.

Кроме того, обломками повреждены несколько автомобилей и нежилые помещения. В одной из общин произошло возгорание травяного настила. Пожар - ликвидировали.

Ночью оккупанты запустили по Украине 31 БПЛА. Силы ПВО, во взаимодействии с противовоздушной обороной уничтожили 29 дронов.

Почти все "Шахеды" поражены на подступах к столице и в небе Киева.

Темы: ШахедКиевКиевская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Все новости...
Шахед
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Над Украиной вечером сбили оба "Шахеда"
11 дронов из 20 были уничтожены над Украиной за ночь
Последние новости
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
Все новости...
Реклама: