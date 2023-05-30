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Нацполиция уточнила последствия ночной атаки на Киев и область: 13 раненых, погибшая женщина

Алена МазуренкоВторник, 30 мая 2023, 09:55
Нацполиция уточнила последствия ночной атаки на Киев и область: 13 раненых, погибшая женщина
фото: полиция Киева

В ночь на 30 мая в Киеве и Киевской области в результате атаки российских дронов погибла 33-летняя женщина, 13 человек получили ранения

Источник: пресс-служба Нацполиции, и.о. председателя Нацполиции Иван Выговский

Прямая речь: "Этой тяжелой ночью в результате вражеских обстрелов один человек погиб, 13 - получили ранения.

В Киеве ранены девять человек, 33-летняя женщина погибла. В Киевской области травмированы четверо граждан".

Детали: Также, по словам Выговского, повреждены 16 объектов - это гражданские авто, сооружения и жилые дома.

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что почти все раненые зафиксированы в Голосеевском районе Киева, где обломки попали в многоэтажный дом.

Кроме того, из-за падения обломков произошло возгорание дома в Дарницком районе. Также там зафиксированы повреждения автомобилей.

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Председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что фактов попаданий в области не зафиксировано, однако в результате падения обломков повреждены несколько многоэтажек - выбиты окна, посечены фасады.

В одном из домов произошло возгорание на двух этажах. Пожар - ликвидировали.

Двух человек на Киевщине госпитализировали в больницу - другие пострадавшие от госпитализации отказались.

Кроме того, обломками повреждены несколько автомобилей и нежилые помещения. В одной из общин произошло возгорание травяного настила. Пожар - ликвидировали.

Ночью оккупанты запустили по Украине 31 БПЛА. Силы ПВО, во взаимодействии с противовоздушной обороной уничтожили 29 дронов.

Почти все "Шахеды" поражены на подступах к столице и в небе Киева.

Темы: ШахедКиевКиевская областьобстрел
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