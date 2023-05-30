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РосЗМІ: Один із дронів упав біля резиденції Путіна під Москвою

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 30 травня 2023, 11:30
РосЗМІ: Один із дронів упав біля резиденції Путіна під Москвою
Володимир Путін, фото rEUTERS

Згідно з оприлюдненим списком місць падіння дронів у Московській області, один із них був нібито збитий неподалік резиденції президента Росії Володимира Путіна.

Джерело: Настоящее время із посиланням на російську опозиційну журналістку Фаріду Рустамову у Telegram 

Деталі: Депутат від партії "Єдіная Росія" Олександр Хінштейн опублікував попередній список місць під Москвою, які нібито атаковані безпілотниками вранці 30 травня. За його словами, це населені пункти Іллінське, Тимошкино, Роздори, Ромашкове та Грінфілд.

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Журналістка Фаріда Рустамова зазначає, що якщо ця інформація вірна, то один із безпілотників був збитий над підмосковним селом Роздори.

Пряма мова: "Це частина Рубльовки, де розташовані державні дачі, особисті будинки чиновників і бізнесменів. Резиденція Путіна "Ново-Огарьово" (у селі Усово) – за 10 хвилин їзди".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • За різними даними росЗМІ, від 25 до 32 безпілотників атакували Москву вночі 30 травня, пошкоджено щонайменше два багатоповерхові будинки, повідомляється, що більшість дронів збили на підльоті до російської столиці. 

Теми: ПутінбезпілотникиРосія
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