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РосСМИ: Один из дронов упал возле резиденции Путина под Москвой

Татьяна ЛозовенкоВторник, 30 мая 2023, 11:30
РосСМИ: Один из дронов упал возле резиденции Путина под Москвой
Владимир Путин, фото rEUTERS

Согласно обнародованному списку мест падения дронов в Московской области, один из них был якобы сбит неподалеку от резиденции президента России Владимира Путина.

Источник: Настоящее время со ссылкой на российскую оппозиционную журналистку Фариду Рустамову в Telegram 

Детали: Депутат от партии "Единая Россия" Александр Хинштейн опубликовал предварительный список мест под Москвой, которые якобы атакованы беспилотниками утром 30 мая. По его словам, это населенные пункты Ильинское, Тимошкино, Раздоры, Ромашково и Гринфилд.

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Журналистка Фарида Рустамова отмечает, что если эта информация верна, то один из беспилотников был сбит над подмосковным селом Раздоры.

Прямая речь: "Это часть Рублевки, где расположены государственные дачи, личные дома чиновников и бизнесменов. Резиденция Путина "Ново-Огарево" (в селе Усово) - в 10 минутах езды".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • По разным данным росСМИ, от 25 до 32 беспилотников атаковали Москву ночью 30 мая, повреждены по меньшей мере два многоэтажных дома, сообщается, что большинство дронов сбили на подлете к российской столице.

Темы: ПутинбеспилотникиРосcия
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