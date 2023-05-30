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Лукашенко змінив головного прикордонника РБ. В ДПСУ жартують: після українського тролінгу

Валентина РоманенкоВівторок, 30 травня 2023, 12:45
Лукашенко змінив головного прикордонника РБ. В ДПСУ жартують: після українського тролінгу
звільнений Анатолій Лапо. фото БелТА

Самороголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив Костянтина Молостова новим головою Держприкордонкомітету РБ, звільнивши з цієї посади Анатолія Лапо.

Джерело: БелТА, "Радыё Свабода", Держприкордонслужба України

Деталі: Про рішення Лукашенка стало відомо 30 травня. Зазначається, що до призначення начальником ДПК Молостов обіймав посаду начальника Гродненської прикордонної групи.

 
Костянтин Молостов - уродженець Росії
фото БелТА

Лапо, який раніше очолював Держприкордонкомітет, звільнили з військової служби в запас.

Українські прикордонники з гумором відреагували на цю "рокіровку", зробивши припущення, що це кадрове рішення ухвалено після тролінгу ДПСУ на адресу білоруських колег (напередодні було оприлюднено жартівливе відео на тему "чи можливий штурм з боку Білорусі" і білоруськими військовими, які не могли завести авто поблизу кордону).

Дослівно ДПСУ: "Лукашенку на очі потрапив наш вчорашній ролик з білоруськими прикордонниками. Жорстке кадрове рішення не забарилося: з посади злетів прєдсєдатєль їхньої прикордонної служби… Обіцяємо, що і надалі будемо добросовісно фіксувати "досягнення" ваших підлеглих"

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • В березні 2022 року голова українських прикордонників Сергій Дейнеко через білоруського посла передав голові Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолію Лапо "30 срібняків".
  • Дейнеко в інтерв’ю "Українській правді" розповідав, як зустрічався з Лапо напередодні повномасштабного вторгнення РФ і дав йому послухати перехоплені розмови російських військових.
  • Пряма мова: "Я довів йому нашу інформацію, попросив передати її самоназваному президенту Лукашенку, тим більше, що той теж є прикордонником. Лукашенко ж проходив строкову службу в прикордонних військах КДБ СРСР. Тому він повинен був розуміти, що прикордонники мають запобігати порушенню кордону, а не влаштовувати і сприяти йому. Мій колега запевнив, що цього "точно не може бути". Але по його реакції я бачив, що він бреше. Це була остання зустріч і остання розмова з ним. Я дав йому послухати деякі матеріали, перехоплення розмов російських військовослужбовців. Він зблід, потім став червоним, потім зеленим, обіцяв, що доповість цього ж вечора Лукашенку. Ну, а далі ми вже бачили, що відбувалося".

Довідково: Керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило використовувати військову інфраструктуру та повітряний простір для вторгнення російської армії та обстрілів мирних українських міст, у результаті яких загинули і продовжують гинути десятки тисяч українських мирних жителів.

Теми: БілорусьПрикордонна службавійна
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