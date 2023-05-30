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Лукашенко сменил главного пограничника РБ. В ГПСУ шутят: после украинского троллинга

Валентина РоманенкоВторник, 30 мая 2023, 12:45
Лукашенко сменил главного пограничника РБ. В ГПСУ шутят: после украинского троллинга
уволенный Анатолий Лаппо. фото БелТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Константина Молостова новым председателем Госпогранкомитета РБ, уволив с этой должности Анатолия Лаппо.

Источник: БелТА, "Радыё Свабода", Госпогранслужба Украины

Детали: О решении Лукашенко стало известно 30 мая. Отмечается, что до назначения начальником ГПК Молостов занимал должность начальника Гродненской пограничной группы.

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Константин Молостов - уроженец России
фото БелТА

Лаппо, который ранее возглавлял Госпогранкомитет, уволили с военной службы в запас.

Украинские пограничники с юмором отреагировали на эту "рокировку", предположив, что это кадровое решение принято после троллинга ГПСУ в адрес белорусских коллег (накануне было обнародовано шуточное видео на тему "возможен ли штурм со стороны Беларуси" и белорусскими военными, которые не могли завести авто вблизи границы).

Дословно ГПСУ: "Лукашенко на глаза попался наш вчерашний ролик с белорусскими пограничниками. Жесткое кадровое решение не заставило себя ждать: с должности слетел председатель их пограничной службы... Обещаем, что и в дальнейшем будем добросовестно фиксировать "достижения" ваших подчиненных".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В марте 2022 года глава украинских пограничников Сергей Дейнеко через белорусского посла передал председателю Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо "30 серебреников".
  • Дейнеко в интервью "Украинской правде" рассказывал, как встречался с Лаппо накануне полномасштабного вторжения РФ и дал ему послушать перехваченные разговоры российских военных.
  • Прямая речь: "Я довел ему нашу информацию, попросил передать ее самоназванному президенту Лукашенко, тем более, что тот тоже является пограничником. Лукашенко же проходил срочную службу в пограничных войсках КГБ СССР. Поэтому он должен был понимать, что пограничники должны предотвращать нарушение границы, а не устраивать и способствовать этому. Мой коллега заверил, что этого "точно не может быть". Но по его реакции я видел, что он врет. Это была последняя встреча и последний разговор с ним. Я дал ему послушать некоторые материалы, перехваты разговоров российских военнослужащих. Он побледнел, потом стал красным, потом зеленым, обещал, что доложит в этот же вечер Лукашенко. Ну, а дальше мы уже видели, что происходило".

Справка: Руководство Беларуси поддержало агрессию России против Украины и позволило использовать военную инфраструктуру и воздушное пространство для вторжения российской армии и обстрелов мирных украинских городов, в результате которых погибли и продолжают гибнуть десятки тысяч украинских мирных жителей.

Темы: БеларусьПограничная службавойна
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