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Посол в Німеччині: Жодних територіальних поступок з боку України не буде

"Європейська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 15:03

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв виключив, що Київ поступиться будь-якими захопленими Росією українськими територіями.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу RTL, повідомляє Spiegel.

"Росія повинна залишити всі окуповані території", – сказав Макеєв, додавши, що це також стосується Криму, а також територій Донецької і Луганської областей, які РФ захопила в 2014 році.

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"Ми повинні звільнити наших людей від цієї окупації. Ми не віддамо жодного клаптика землі росіянам", – зазначив посол.

Український дипломат наголосив, що мирні переговори мають стосуватися питання виплати репарацій Україні з боку РФ.

Нагадаємо, минулого тижня видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських дипломатів повідомляло, що Лі Хуей нібито закликав до негайного припинення вогню, при цьому визнаючи окупацію РФ українських територій.

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Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба спростував інформацію WSJ, заявивши, що його колеги з європейських столиць, куди приїздив Лі Хуей, не підтвердили, що китайський дипломат озвучував такі пропозиції.

18 травня Лі Хуей відвідав Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у межах європейського турне, яке Пекін назвав зусиллями зі сприяння мирним переговорам і політичному врегулюванню.

Теми: НімеччинаУкраїна
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