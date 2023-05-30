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Посол в Німеччині: Жодних територіальних поступок з боку України не буде

"Європейська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 15:03

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв виключив, що Київ поступиться будь-якими захопленими Росією українськими територіями.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу RTL, повідомляє Spiegel.

"Росія повинна залишити всі окуповані території", – сказав Макеєв, додавши, що це також стосується Криму, а також територій Донецької і Луганської областей, які РФ захопила в 2014 році.

"Ми повинні звільнити наших людей від цієї окупації. Ми не віддамо жодного клаптика землі росіянам", – зазначив посол.

Український дипломат наголосив, що мирні переговори мають стосуватися питання виплати репарацій Україні з боку РФ.

Нагадаємо, минулого тижня видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських дипломатів повідомляло, що Лі Хуей нібито закликав до негайного припинення вогню, при цьому визнаючи окупацію РФ українських територій.

Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба спростував інформацію WSJ, заявивши, що його колеги з європейських столиць, куди приїздив Лі Хуей, не підтвердили, що китайський дипломат озвучував такі пропозиції.

ВІДЕО ДНЯ

18 травня Лі Хуей відвідав Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у межах європейського турне, яке Пекін назвав зусиллями зі сприяння мирним переговорам і політичному врегулюванню.

Теми: НімеччинаУкраїна
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