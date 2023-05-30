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Посол в Германии: Никаких территориальных уступок со стороны Украины не будет

"Европейская правда"Вторник, 30 мая 2023, 15:03

Посол Украины в Германии Алексей Макеев исключил, что Киев уступит какие-либо захваченные Россией территории.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу RTL, сообщает Spiegel.

"Россия должна оставить все оккупированные территории", – сказал Макеев, добавив, что это также касается Крыма, а также территорий Донецкой и Луганской областей, которые РФ захватила в 2014 году.

"Мы должны освободить наших людей от этой оккупации. Мы не отдадим ни одного клочка земли россиянам", – отметил посол.

Украинский дипломат подчеркнул, что мирные переговоры должны касаться вопроса выплаты репараций Украине со стороны РФ.

Напомним, на прошлой неделе издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что Ли Хуэй призвал к немедленному прекращению огня, при этом признавая оккупацию РФ украинских территорий.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опроверг информацию WSJ, заявив, что его коллеги из европейских столиц, куда приезжал Ли Хуэй, не подтвердили, что китайский дипломат озвучивал такие предложения.

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18 мая Ли Хуэй посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским в рамках европейского турне, которое Пекин назвал усилиями по содействию мирным переговорам и политическому урегулированию.

Темы: ГерманияУкраина
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