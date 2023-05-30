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Российское МВД объявило в розыск Залужного и Сырского

Валентина РоманенкоВторник, 30 мая 2023, 16:22
Российское МВД объявило в розыск Залужного и Сырского
Валерий Залужный. фото, предоставленное УП

МВД России объявило в розыск главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Источник: пропагандисткое издание РФ РИА "Новости", которое ссылается на ведомственную базу

Детали: "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Залужного.

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По какой статье разыскивают главнокомандующего ВСУ, не указано.

 

Обновлено: Позже в российских учетных данных появилась и карточка розыска командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского.

 

Напомним: В последние недели российская пропаганда неоднократно разгоняла фейки о "тяжелом ранении" и "исчезновении" Залужного.

ВИДЕО ДНЯ

В ВСУ опубликовали видео с главнокомандующим, чтобы развеять ложь роспропаганды.

Темы: ЗалужныйРосcия
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