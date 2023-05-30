Российское МВД объявило в розыск Залужного и Сырского
Вторник, 30 мая 2023, 16:22
МВД России объявило в розыск главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
Источник: пропагандисткое издание РФ РИА "Новости", которое ссылается на ведомственную базу
Детали: "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Залужного.
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По какой статье разыскивают главнокомандующего ВСУ, не указано.
Обновлено: Позже в российских учетных данных появилась и карточка розыска командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского.
Напомним: В последние недели российская пропаганда неоднократно разгоняла фейки о "тяжелом ранении" и "исчезновении" Залужного.
ВИДЕО ДНЯ
В ВСУ опубликовали видео с главнокомандующим, чтобы развеять ложь роспропаганды.