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Корегувальника ударів по енергооб'єктах засудили до 15 років

Євген КізіловВівторок, 30 травня 2023, 18:48
Корегувальника ударів по енергооб'єктах засудили до 15 років
фото засудженого, джерело СБУ

Суд визнав винним і засудив до 15 років в'язниці з конфіскацією майна мешканця Кропивницького, який корегував ракетні удари росіян по енергооб’єктах.

Джерело: Офіс генпрокурора та Служба безпеки України

Деталі: Кримінальна стаття, за якою отримав термін злочинець, - "Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану".

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У суді було доведено, що після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну чоловік почав працювати на військову розвідку Росії. Його завербували дистанційно.

 

Агент "зливав" дані про енергооб'єкти, розташовані в обласному центрі. Встановлював GPS-трекери на електричні підстанції для подальшого корегування по ним ракетних ударів.

У поле зору російської спецслужби він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих.

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Державного зрадника затримали у січні 2023 року на місці злочину – під час встановлення трекера на одну із трансформаторних підстанцій Кропивницького.

 

Теми: Кропивницькийсудв'язницяенергетика
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