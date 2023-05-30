Корегувальника ударів по енергооб'єктах засудили до 15 років

Суд визнав винним і засудив до 15 років в'язниці з конфіскацією майна мешканця Кропивницького, який корегував ракетні удари росіян по енергооб’єктах.

Джерело: Офіс генпрокурора та Служба безпеки України

Деталі: Кримінальна стаття, за якою отримав термін злочинець, - "Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану".

У суді було доведено, що після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну чоловік почав працювати на військову розвідку Росії. Його завербували дистанційно.

Агент "зливав" дані про енергооб'єкти, розташовані в обласному центрі. Встановлював GPS-трекери на електричні підстанції для подальшого корегування по ним ракетних ударів.

У поле зору російської спецслужби він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих.

Державного зрадника затримали у січні 2023 року на місці злочину – під час встановлення трекера на одну із трансформаторних підстанцій Кропивницького.