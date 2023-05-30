Корректировщика ударов по энергообъектам приговорили к 15 годам

Суд признал виновным и приговорил к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества жителя Кропивницкого, который корректировал ракетные удары россиян по энергообъектам.

Источник: Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины

Детали: Уголовная статья, по которой получил срок преступник, - "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения".

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В суде было доказано, что после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину мужчина начал работать на военную разведку России. Его завербовали дистанционно.

Агент "сливал" данные об энергообъектах, расположенных в областном центре. Устанавливал GPS-трекеры на электрические подстанции для дальнейшей корректировки по ним ракетных ударов.

В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно высказывал среди окружающих.

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Государственного предателя задержали в январе 2023 года на месте преступления - во время установки трекера на одну из трансформаторных подстанций Кропивницкого.