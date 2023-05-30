Кадиров погрожує помститися за атаку дронів на Москву
Глава Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв "помсту в повному сенсі слова" за нещодавній удар безпілотниками по Москві.
Джерело: Кадиров у Telegram
Деталі: Хоча поки ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку, Кадиров уже звинуватив у всьому "київський режим" і назвав такі дії тероризмом.
Він запропонував ввести в Росії воєнний стан і "разом змести весь цей терористичний осередок".
Кадиров закликав також не "цацкатися" і не "церемонитися", а вдарити "по місцях скупчення терористичних лідерів, поки не залишиться мокре місце".
Він пригрозив і Західній Європі. Сказав, що Росія "постукає у двері, наприклад, Німеччини або Польщі".
Пряма мова: "Наостанок трохи забіжу вперед, але подробиць не розкрию. Скоро покажемо в зоні СВО, що таке помста в повному розумінні слова".
Передісторія:
- Раніше російські медіа повідомили, що від 25 до 32 безпілотників атакували Москву вночі 30 травня, пошкоджено щонайменше два багатоповерхові будинки.
- Російське видання "Верстка" нанесло місця атаки безпілотників у Москві на карту.