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Кадиров погрожує помститися за атаку дронів на Москву

"Українська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 22:27
Кадиров погрожує помститися за атаку дронів на Москву
Рамзан Кадиров, фото РИА Новости

Глава Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв "помсту в повному сенсі слова" за нещодавній удар безпілотниками по Москві.

Джерело: Кадиров у Telegram

Деталі: Хоча поки ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку, Кадиров уже звинуватив у всьому "київський режим" і назвав такі дії тероризмом.

Він запропонував ввести в Росії воєнний стан і "разом змести весь цей терористичний осередок".

Кадиров закликав також не "цацкатися" і не "церемонитися", а вдарити "по місцях скупчення терористичних лідерів, поки не залишиться мокре місце".

Він пригрозив і Західній Європі. Сказав, що Росія "постукає у двері, наприклад, Німеччини або Польщі".

Пряма мова: "Наостанок трохи забіжу вперед, але подробиць не розкрию. Скоро покажемо в зоні СВО, що таке помста в повному розумінні слова".

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