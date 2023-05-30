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13 точок на карті: куди прилетіли безпілотники в Москві

Ірина БалачукВівторок, 30 травня 2023, 12:09
13 точок на карті: куди прилетіли безпілотники в Москві
Фото ТАСС

Російське видання "Верстка" нанесло на карту місця атаки безпілотників у Москві − позначені адреси влучання дронів і точки, де були повідомлення про вибухи.

Джерело: Верстка в Telegram

Дослівно "Верстка": "Головним напрямком удару стали Захід Підмосков'я і Південний захід Москви. Безпілотники були помічені, зокрема, в районах Рубльовського та Іллінського шосе, де розташовані будинки представників еліти і державні резиденції".

Деталі: Повідомляється, що "кілька безпілотників упали" в Красногорському районі в селі Іллінське і селі Тимошкіно. 

 

В Одінцовському районі, за інформацією російського депутата, дрони збили в селах Ромашкове і Роздори, що менше ніж за 10 км від резиденції Володимира Путіна в Ново-Огарьово.

Три БПЛА долетіли до самої Москви. Один із них влучив у багатоповерховий будинок на вулиці Атласова в Новій Москві, а два інших − у житлові будинки в районі Черемушки і на перетині Ленінського проспекту і вулиці Удальцова. На Ленінському проспекті безпілотник влетів у квартиру на 14 поверсі, але не вибухнув. 

 
Уламки дрона у Москві 
Фото РБК

Видання зазначає, що інформацію про кількість дронів публікують різну. 

ВІДЕО ДНЯ
 
фото ТАСС

Міноборони РФ заявило, що в атаці нібито брали участь 8 безпілотників.

Водночас росЗМІ називали цифри від 25 до 32 БПЛА. На карті "Верстки" позначено щонайменше 13 точок, де були влучання або вибухи.

Передісторія: 

  • Раніше російські медіа повідомили, що вночі 30 травня безпілотники атакували дві багатоповерхівки у Москві. Один безпілотник влучив у верхні поверхи житлового будинку на вул. Профспілковій, 98, зруйнувавши фасад і заскління будинку. Другий влучив у 24-поверховий житловий будинок на вулиці Атласова в Новій Москві − у кількох квартирах вилетіло скло.
  • Пізніше повідомлялося, що за різними даними, від 25 до 32 безпілотників атакували Москву вночі 30 травня, пошкоджено щонайменше два багатоповерхові будинки.

Теми: Росіябезпілотникивибух
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