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Кадыров грозится отомстить за атаку дронов на Москву

"Украинская правда"Вторник, 30 мая 2023, 22:27
Кадыров грозится отомстить за атаку дронов на Москву
Рамзан Кадыров, фото РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал "месть в полном смысле слова" за недавний удар безпилотниками по Москве.

Источник: Кадыров в Telegram

Детали: Хотя пока никто не взял на себя ответственность за атаку, Кадыров уже обвинил во всем "киевский режим" и назвал такие действия терроризмом.

Он предложил ввести в России военное положение и "разом смести всю эту террористическую ячейку".

Кадыров призвал также не "цацкаться" и не "церемониться", а ударить "по местам скопления террористических лидеров, пока не останется мокрое место".

Он пригрозил и Западной Европе. Сказал, что Россия "постучит в двери, к примеру, Германии или Польши".

Прямая речь: "Напоследок немного забегу вперёд, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова".

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