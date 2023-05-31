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Окупанти намагаються мілітаризувати молодь на Донеччині – ЦНС

"Українська правда"Середа, 31 травня 2023, 01:59
Окупанти намагаються мілітаризувати молодь на Донеччині – ЦНС
ОКУПАНТ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З GETTY IMAGES

На тимчасово окупованих територіях Донецької області російські загарбники посилюють інформаційно-пропагандистський вплив на молодь з метою її мілітаризації.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Противник має намір відкрити на тимчасово окупованих територіях регіональні відділення загальноросійської громадсько-державної організації "Добровольное общество содействия армии, авиациии и флоту РФ".

Таким чином, місцева окупаційна адміністрація шукає нові шляхи нав’язування кремлівської ідеології молоді та спонукання їх до отримання російських паспортів".

Нагадаємо: Росіяни примусово звозять в облаштовані "кінотеатри" мешканців окупованих територій сходу і півдня України для перегляду пропагандистських фільмів.

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Теми: Донецька областьокупаціяпропаганда
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