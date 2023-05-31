Оккупанты пытаются милитаризировать молодежь в Донецкой области – ЦНС

На временно оккупированных территориях Донецкой области российские захватчики усиливают информационно-пропагандистское воздействие на молодежь с целью ее милитаризации.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Противник намерен открыть на временно оккупированных территориях региональные отделения общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту РФ".

Реклама:

Таким образом, местная оккупационная администрация ищет новые пути навязывания кремлевской идеологии молодежи и побуждения их к получению российских паспортов".

Напомним: Россияне принудительно свозят в обустроенные "кинотеатры" жителей оккупированных территорий востока и юга Украины для просмотра пропагандистских фильмов.