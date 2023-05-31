Оккупанты пытаются милитаризировать молодежь в Донецкой области – ЦНС
Среда, 31 мая 2023, 01:59
На временно оккупированных территориях Донецкой области российские захватчики усиливают информационно-пропагандистское воздействие на молодежь с целью ее милитаризации.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "Противник намерен открыть на временно оккупированных территориях региональные отделения общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту РФ".
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Таким образом, местная оккупационная администрация ищет новые пути навязывания кремлевской идеологии молодежи и побуждения их к получению российских паспортов".
Напомним: Россияне принудительно свозят в обустроенные "кинотеатры" жителей оккупированных территорий востока и юга Украины для просмотра пропагандистских фильмов.