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Оккупанты пытаются милитаризировать молодежь в Донецкой области – ЦНС

"Украинская правда"Среда, 31 мая 2023, 01:59
Оккупанты пытаются милитаризировать молодежь в Донецкой области – ЦНС
ОККУПАНТ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С GETTY IMAGES

На временно оккупированных территориях Донецкой области российские захватчики усиливают информационно-пропагандистское воздействие на молодежь с целью ее милитаризации.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Противник намерен открыть на временно оккупированных территориях региональные отделения общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту РФ".

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Таким образом, местная оккупационная администрация ищет новые пути навязывания кремлевской идеологии молодежи и побуждения их к получению российских паспортов".

Напомним: Россияне принудительно свозят в обустроенные "кинотеатры" жителей оккупированных территорий востока и юга Украины для просмотра пропагандистских фильмов.

Темы: Донецкая областьоккупацияпропаганда
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