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Бєлгородщина знову під обстрілами: губернатор стверджує, що є руйнування

"Українська правда"Середа, 31 травня 2023, 04:17
Бєлгородщина знову під обстрілами: губернатор стверджує, що є руйнування
В'ЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, ФОТО "РІА НОВОСТИ"

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про обстріл міста Шебекіно, де нібито пошкоджено житлові будинки.  

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова: "Обстріл Шебекіна. За попередньою інформацією, є одна постраждала. Пошкоджено житлові будинки, горить транспорт".

Деталі: Додаткову інформацію про подію губернатор пообіцяв оприлюднити згодом.

Кілька днів тому В'ячеслав Гладков заявляв, що потрапив під обстріл у місті Шебекіно.

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Теми: Росіяобстріл
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