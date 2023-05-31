Бєлгородщина знову під обстрілами: губернатор стверджує, що є руйнування

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про обстріл міста Шебекіно, де нібито пошкоджено житлові будинки.

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова: "Обстріл Шебекіна. За попередньою інформацією, є одна постраждала. Пошкоджено житлові будинки, горить транспорт".

Деталі: Додаткову інформацію про подію губернатор пообіцяв оприлюднити згодом.

Кілька днів тому В'ячеслав Гладков заявляв, що потрапив під обстріл у місті Шебекіно.