Бєлгородщина знову під обстрілами: губернатор стверджує, що є руйнування
Середа, 31 травня 2023, 04:17
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про обстріл міста Шебекіно, де нібито пошкоджено житлові будинки.
Джерело: Гладков у Telegram
Пряма мова: "Обстріл Шебекіна. За попередньою інформацією, є одна постраждала. Пошкоджено житлові будинки, горить транспорт".
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Деталі: Додаткову інформацію про подію губернатор пообіцяв оприлюднити згодом.
Кілька днів тому В'ячеслав Гладков заявляв, що потрапив під обстріл у місті Шебекіно.