Белгородщина снова под обстрелами: губернатор утверждает, что есть разрушения
Среда, 31 мая 2023, 04:17
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил об обстреле города Шебекино, где якобы повреждены жилые дома.
Источник: Гладков в Telegram
Прямая речь: "Обстрел Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт".
Детали: Дополнительную информацию о происшествии губернатор пообещал обнародовать позже.
Несколько дней назад Вячеслав Гладков заявлял, что попал под обстрел в городе Шебекино.
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