Белгородщина снова под обстрелами: губернатор утверждает, что есть разрушения

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил об обстреле города Шебекино, где якобы повреждены жилые дома.

Источник: Гладков в Telegram

Прямая речь: "Обстрел Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт".

Детали: Дополнительную информацию о происшествии губернатор пообещал обнародовать позже.

Несколько дней назад Вячеслав Гладков заявлял, что попал под обстрел в городе Шебекино.