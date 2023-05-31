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Белгородщина снова под обстрелами: губернатор утверждает, что есть разрушения

"Украинская правда"Среда, 31 мая 2023, 04:17
Белгородщина снова под обстрелами: губернатор утверждает, что есть разрушения
ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, ФОТО "РИА НОВОСТИ"

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил об обстреле города Шебекино, где якобы повреждены жилые дома. 

Источник: Гладков в Telegram

Прямая речь: "Обстрел Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт".

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Детали: Дополнительную информацию о происшествии губернатор пообещал обнародовать позже.

Несколько дней назад Вячеслав Гладков заявлял, что попал под обстрел в городе Шебекино.

Темы: Росcияобстрел
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