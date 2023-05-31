Росія атакувала транспортне підприємство на Дніпропетровщині: постраждала дитина

Руйнування на Дніпропетровщині. ФОТО з Telegram Лисака

Вранці 31 травня російські загарбники обстріляли транспортне підприємство у Межиріцькій громаді Дніпропетровської області, поранення отримала 8-річна дитина.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Вранці вибух пролунав у Межиріцькій громаді Павлоградського району. Ворог атакував транспортне підприємство.

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Легке поранення отримала 8-річна дитина".

Деталі: Крім того, повідомив очільник ОВА, ввечері 30 травня на територію Марганецької громади Нікопольського району агресор скинув з БпЛА снаряди, люди не постраждали.