Росія атакувала транспортне підприємство на Дніпропетровщині: постраждала дитина
Середа, 31 травня 2023, 07:51
Вранці 31 травня російські загарбники обстріляли транспортне підприємство у Межиріцькій громаді Дніпропетровської області, поранення отримала 8-річна дитина.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова: "Вранці вибух пролунав у Межиріцькій громаді Павлоградського району. Ворог атакував транспортне підприємство.
Легке поранення отримала 8-річна дитина".
Деталі: Крім того, повідомив очільник ОВА, ввечері 30 травня на територію Марганецької громади Нікопольського району агресор скинув з БпЛА снаряди, люди не постраждали.
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