Россия атаковала транспортное предприятие на Днепропетровщине: пострадал ребенок

Разрушения на Днепропетровщине. ФОТО из Telegram Лысака

Утром 31 мая российские захватчики обстреляли транспортное предприятие в Межирицкой громаде Днепропетровской области, ранения получил 8-летний ребенок.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Утром взрыв прогремел в Межирицкой громаде Павлоградского района. Враг атаковал транспортное предприятие.

Легкое ранение получил 8-летний ребенок".

Детали: Кроме того, сообщил глава ОВА, вечером 30 мая на территорию Марганецкой громады Никопольского района агрессор сбросил с БпЛА снаряды, люди не пострадали.