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Россия атаковала транспортное предприятие на Днепропетровщине: пострадал ребенок

"Украинская правда"Среда, 31 мая 2023, 07:51
Россия атаковала транспортное предприятие на Днепропетровщине: пострадал ребенок
Разрушения на Днепропетровщине. ФОТО из Telegram Лысака

Утром 31 мая российские захватчики обстреляли транспортное предприятие в Межирицкой громаде Днепропетровской области, ранения получил 8-летний ребенок.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Утром взрыв прогремел в Межирицкой громаде Павлоградского района. Враг атаковал транспортное предприятие.

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Легкое ранение получил 8-летний ребенок".

 

Детали: Кроме того, сообщил глава ОВА, вечером 30 мая на территорию Марганецкой громады Никопольского района агрессор сбросил с БпЛА снаряды, люди не пострадали.

Темы: Днепропетровская областьРосcияобстрелвойна
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