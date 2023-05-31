Россия атаковала транспортное предприятие на Днепропетровщине: пострадал ребенок
Среда, 31 мая 2023, 07:51
Утром 31 мая российские захватчики обстреляли транспортное предприятие в Межирицкой громаде Днепропетровской области, ранения получил 8-летний ребенок.
Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "Утром взрыв прогремел в Межирицкой громаде Павлоградского района. Враг атаковал транспортное предприятие.
Легкое ранение получил 8-летний ребенок".
Детали: Кроме того, сообщил глава ОВА, вечером 30 мая на территорию Марганецкой громады Никопольского района агрессор сбросил с БпЛА снаряды, люди не пострадали.
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