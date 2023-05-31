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ЗМІ: Зеленський та Путін планують відвідати Туреччину незабаром

Тетяна ЛозовенкоСереда, 31 травня 2023, 10:42
ЗМІ: Зеленський та Путін планують відвідати Туреччину незабаром
КОЛАЖ УП

Президент України Володимир Зеленський та президент країни-агресора Володимир Путін планують один за одним відвідати Туреччину після інавгурації турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана 3-4 червня.

Джерело: кореспондентка турецької газети Hürriyet Ханде Фірат із посиланням на джерела, російський РБК із посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Багато глав іноземних держав надали інформацію про участь у церемонії (інавгурації - ред.) в суботу. Путін відвідає Туреччину з окремим спеціальним візитом. Після Путіна до Туреччини приїде президент України Зеленський. Під час візитів Путіна та Зеленського, які пройдуть один за одним, обговорюватимуть перебіг війни і зерновий коридор".

Деталі: За словами журналістки, під час розмови з президентом США Джо Байденом останній сказав Ердогану: "Я вважаю, що втручання Заходу проти вас (у ваші справи - ред.) є несправедливим".

Hürriyet повідомляє, що інавгурація Ердогана запланована на 3-4 червня. 

УП звернулася за коментарем до Офісу президента України.

Доповнено: Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив намір Путіна і Ердогана провести двосторонню зустріч. Де вона відбудеться і коли – не узгоджено.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: 

  • 28 травня в Туреччині відбувалось голосування у другому турі президентських виборів, за результатами якого переміг чинний президент Ердоган.
  • Зеленський привітав Ердогана з перемогою на виборах. Те саме зробив Путін. 

Теми: ЗеленськийПутінЕрдоганТуреччина
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