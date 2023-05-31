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СМИ: Зеленский и Путин планируют посетить Турцию в скором времени

Татьяна ЛозовенкоСреда, 31 мая 2023, 10:42
СМИ: Зеленский и Путин планируют посетить Турцию в скором времени
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент страны-агрессора Владимир Путин планируют друг за другом посетить Турцию после инаугурации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана 3-4 июня.

Источник: корреспондент турецкой газеты Hürriyet Ханде Фират со ссылкой на источники, российский РБК со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Многие главы иностранных государств предоставили информацию об участии в церемонии (инаугурации - ред.) в субботу. Путин посетит Турцию с отдельным специальным визитом. После Путина в Турцию приедет президент Украины Зеленский. Во время визитов Путина и Зеленского, которые пройдут друг за другом, будут обсуждать ход войны и зерновой коридор".

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Детали: По словам журналистки, во время разговора с президентом США Джо Байденом последний сказал Эрдогану: "Я считаю, что вмешательство Запада против вас (в ваши дела - ред.) является несправедливым".

Hürriyet сообщает, что инаугурация Эрдогана запланирована на 3-4 июня.

УП обратилась за комментарием к Офису президента Украины.

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Дополнено: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил намерение Путина и Эрдогана провести двустороннюю встречу. Где она состоится и когда - не согласовано.

Что этому предшествовало:

  • 28 мая в Турции проходило голосование во втором туре президентских выборов, по результатам которого победил действующий президент Эрдоган.
    Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах. То же самое сделал Путин.

Темы: ЗеленскийПутинЭрдоганТурция
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