Росіяни підірвали дорогу на стику кордону України з РФ та Білоруссю

Росіяни підірвали дорогу в Чернігівській області на стику кордону України з Росією та Білоруссю.

Джерело: Держприкордонслужба України в Telegram, речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП

Дослівно: "Рубрика від "Київ за три дні" до "Підриваємо дороги, щоб нас не захопили"

Реклама:

Росіяни підірвали дорогу у Чернігівській області на стику кордонів України, Білорусі та Росії… хоча навряд їм це допоможе".

Деталі: У коментарі "Українській правді" речник ДПСУ Андрій Демченко уточнив, що це сталося напередодні - 30 травня. Українські прикордонники зафіксували вибух в обідній час.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Вчора на Чернігівщині прикордонні наряди Держприкордонслужби в обідній час зафіксували вибух, який пролунав на напрямку стику трьох країн. В подальшому було встановлено, що російські окупанти здійснили підрив дороги сполученням Чернігів-Брянськ.

Як бачимо від "Київ за три дні" вони почали підривати дороги, певно побоючись, що Україна піде у наступ на обласний центр. Але Україна не агресор. Як я вже наголошував, наша держава виключно обороняється і Брянськ нам не треба. Однак нам треба падіння центру прийняття рішення, де було ухвалено розв’язати війну проти Україну, тож хай краще підірвуть його".

Нагадаємо: Рік тому в Чернігівській ОВА повідомили про початок процедури з ліквідації монумента "Три сестри" у Сеньківці Чернігівської області.

"Найближчим часом знімуть з обліку як пам’ятку історії місцевого значення монумент у Сеньківці, присвяченого "дружбі народів" України, Росії та Білорусі. Документи надішлють Міністерству культури та інформаційної політики України для подальшого зняття монументу з обліку а потім – демонтажу", повідомляла тоді ОВА.

Водночас, як видно з оприлюдненого відео, пам'ятник досі на місці.