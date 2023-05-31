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Россияне взорвали дорогу на стыке границы Украины с РФ и Беларусью

Валентина РоманенкоСреда, 31 мая 2023, 11:27
Россияне взорвали дорогу на стыке границы Украины с РФ и Беларусью
скриншот

Россияне взорвали часть дороги в Черниговской области на стыке границы Украины с Россией и Беларусью.

Источник: Госпогранслужба Украины в Telegram, спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Дословно: "Рубрика от "Киев за три дня" до "Подрываем дороги, чтобы нас не захватили"

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Россияне взорвали дорогу в Черниговской области на стыке границ Украины, Беларуси и России... хотя вряд ли им это поможет".

Детали: В комментарии "Украинской правде" спикер ГПСУ Андрей Демченко уточнил, что это произошло накануне - 30 мая. Украинские пограничники зафиксировали взрыв в обеденное время.

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Прямая речь: "Вчера на Черниговщине пограничные наряды Госпогранслужбы в обеденное время зафиксировали взрыв, который прогремел на направлении стыка трех стран. В дальнейшем было установлено, что российские оккупанты осуществили подрыв дороги сообщением Чернигов-Брянск.

Как видим от "Киев за три дня" они начали взрывать дороги, вероятно опасаясь, что Украина пойдет в наступление на областной центр. Но Украина - не агрессор. Как я уже отмечал, наше государство исключительно обороняется и Брянск нам не нужен. Однако нам надо падение центра принятия решения, где было принято развязать войну против Украины, поэтому пусть лучше взорвут его".

Напомним: Год назад в Черниговской ОГА сообщили о начале процедуры по ликвидации монумента "Три сестры" в Сеньковке Черниговской области.

"В ближайшее время снимут с учета как памятник истории местного значения монумент в Сеньковке, посвященного "дружбе народов" Украины, России и Беларуси. Документы направят Министерству культуры и информационной политики Украины для дальнейшего снятия монумента с учета а затем - демонтажа", - сообщала тогда ОВА.

В то же время, как видно из обнародованного видео, памятник до сих пор на месте.

Темы: войнаРосcияграницаПограничная служба
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