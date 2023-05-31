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Російський суд дав 12 і 17 років тюрми 4 фігурантам справи "Хізб ут-Тахрір"

Євген КізіловСереда, 31 травня 2023, 16:06
Російський суд дав 12 і 17 років тюрми 4 фігурантам справи Хізб ут-Тахрір
Друга сімферопольська група фігурантів кримських справ "Хізб ут-Тахрір» (зліва направо: Шабан Умеров, Раїм Айвазов, Різа Ізетов, Фарход Базаров, Ремзі Бекіров), фото "Кримської солідарності"

Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону оголосив вирок фігурантам справи "кримських мусульман" Рустему Мурасову, Джеббару Бекірову, Завуру Абдуллаєву та Рустему Таїрову.

Джерело: адвокат Еміль Курбедінов, чиї слова передає "Радіо Свобода"

Деталі: Усіх засуджених було заарештовано у справі "другої севастопольської групи Хізб ут-Тахрір". Бекірова засудили до 17 років позбавлення волі, решті дали по 12 років в колонії суворого режиму. Перші чотири роки вони проведуть у в’язниці.

Пряма мова Курбедінова: "Необґрунтований, незаконний вирок. Ці люди не злочинці, те, що вони робили – абсолютне добро, вони допомагали іншим сім’ям, приїжджали на суди, підтримували, у них була своя позиція, вони сповідували свою релігію".

Що передувало:

  • У серпні 2021 року російські силовики в Криму провели одразу п’ять обшуків у будинках кримських татар, після чого затримали активістів Рустема Мурасова та Рустема Таїрова, у Балаклавському районі Севастополя – Джеббара Бекірова, у Бахчисарайському районі – активіста Заура Абдуллаєва, у Сімферопольському – Рауме Февзієва.
  • Громадське об'єднання "Кримська солідарність" із посиланням на адвоката Олексія Ладіна повідомило, що затриманих кримських татар підозрюють у "створенні та участі у терористичній організації".
  • Президент Володимир Зеленський тоді назвав "кричущим порушенням прав людини" ці обшуки і затримання кримських татар російськими силовиками, а в МЗС України висловили Росії протест.
  • Раніше в травні Південний окружний військовий суд Росії засудив кримськотатарського активіста, фігуранта "справи кримських мусульман" Ернеса Сейтосманова до 18 років колонії суворого режиму.

Теми: кримські татариРосіясудв'язниця
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