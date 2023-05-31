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Российский суд приговорил к 12 и 17 годам тюрьмы 4 фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир"

Евгений КизиловСреда, 31 мая 2023, 16:06
Российский суд приговорил к 12 и 17 годам тюрьмы 4 фигурантов дела Хизб ут-Тахрир
Вторая симферопольская группа фигурантов крымских дел "Хизб ут-Тахрир" (слева направо: Шабан Умеров, Раим Айвазов, Риза Изетов, Фарход Базаров, Ремзи Бекиров), фото "Крымской солидарности"

Южный окружной военный суд российского Ростова-на-Дону огласил приговор фигурантам дела "крымских мусульман" Рустему Мурасову, Джеббару Бекирову, Завуру Абдуллаеву и Рустему Таирову.

Источник: адвокат Эмиль Курбединов, чьи слова передает "Радио Свобода"

Детали: Все осужденные были арестованы по делу "второй севастопольской группы Хизб ут-Тахрир". Бекирова приговорили к 17 годам лишения свободы, остальным дали по 12 лет в колонии строгого режима. Первые четыре года они проведут в тюрьме.

Прямая речь Курбединова: "Необоснованный, незаконный приговор. Эти люди не преступники, то, что они делали - абсолютное добро, они помогали другим семьям, приезжали на суды, поддерживали, у них была своя позиция, они исповедовали свою религию".

Что предшествовало:

  • В августе 2021 года российские силовики в Крыму провели сразу пять обысков в домах крымских татар, после чего задержали активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова, в Балаклавском районе Севастополя - Джеббара Бекирова, в Бахчисарайском районе - активиста Заура Абдуллаева, в Симферопольском - Рауме Февзиева.
  • Общественное объединение "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Алексея Ладина сообщило, что задержанных крымских татар подозревают в "создании и участии в террористической организации".
  • Президент Владимир Зеленский тогда назвал "вопиющим нарушением прав человека" эти обыски и задержания крымских татар российскими силовиками, а в МИД Украины выразили России протест.
  • Ранее в мае Южный окружной военный суд России приговорил крымскотатарского активиста, фигуранта "дела крымских мусульман" Эрнеса Сейтосманова к 18 годам колонии строгого режима.

Темы: крымские татарыРосcиясудтюрьма
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