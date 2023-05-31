Российский суд приговорил к 12 и 17 годам тюрьмы 4 фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир"

Южный окружной военный суд российского Ростова-на-Дону огласил приговор фигурантам дела "крымских мусульман" Рустему Мурасову, Джеббару Бекирову, Завуру Абдуллаеву и Рустему Таирову.

Источник: адвокат Эмиль Курбединов, чьи слова передает "Радио Свобода"

Детали: Все осужденные были арестованы по делу "второй севастопольской группы Хизб ут-Тахрир". Бекирова приговорили к 17 годам лишения свободы, остальным дали по 12 лет в колонии строгого режима. Первые четыре года они проведут в тюрьме.

Прямая речь Курбединова: "Необоснованный, незаконный приговор. Эти люди не преступники, то, что они делали - абсолютное добро, они помогали другим семьям, приезжали на суды, поддерживали, у них была своя позиция, они исповедовали свою религию".

Что предшествовало: