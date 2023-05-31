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Росіяни обстріляли Вовчанськ і вбили 60-річного чоловіка

Євген КізіловСереда, 31 травня 2023, 16:52
Росіяни обстріляли Вовчанськ і вбили 60-річного чоловіка
Наслідки російських обстрілів у Куп'янську (вересень 2022-го), фото Getty Images

У середу російські загарбники завдали удару по місту Вовчанськ Харківської області. Загинув 60-річний мирний мешканець, ще одна людина була поранена.

Джерело: очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні знову під вогнем м. Вовчанськ. На жаль, є влучання у приватні будинки. Загинув цивільний чоловік 60 років, ще 1 людина зазнала поранення. На місті працюють усі екстрені служби, інформація уточнюється".

Що передувало: 27 травня російські окупанти протягом доби завдавали ударів по прикордонних населених пунктах Чугуївського, Харківського, Куп’янського районів, внаслідок чого щонайменше двоє загиблих цивільних.

Інтенсивних обстрілів також зазнав Вовчанськ – пошкоджені житлові будинки, паркани, господарські прибудови, вікна будинку культури, адмінбудівля селищної ради.

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Теми: обстрілХарківська областьжертви
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