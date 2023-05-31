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Россияне обстреляли Волчанск и убили 60-летнего мужчину

Евгений КизиловСреда, 31 мая 2023, 16:52
Россияне обстреляли Волчанск и убили 60-летнего мужчину
Последствия российских обстрелов в Купянске (сентябрь 2022-го), фото Getty Images

В среду российские захватчики нанесли удар по городу Волчанск Харьковской области. Погиб 60-летний мирный житель, еще один человек был ранен.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Сегодня снова под огнем г. Волчанск. К сожалению, есть попадания в частные дома. Погиб гражданский мужчина 60 лет, еще 1 человек получил ранения. На месте работают все экстренные службы, информация уточняется".

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Что предшествовало: 27 мая российские оккупанты в течение суток наносили удары по приграничным населенным пунктам Чугуевского, Харьковского, Купянского районов, в результате чего по меньшей мере двое погибших гражданских.

Интенсивным обстрелам также подвергся Волчанск - повреждены жилые дома, заборы, хозяйственные пристройки, окна дома культуры, админздание поселкового совета.

Темы: обстрелХарьковская областьжертвы
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