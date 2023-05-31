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СБУ арештувала активи депутата-зрадника від ОПЗЖ на 500 мільйонів гривень

Валентина РоманенкоСереда, 31 травня 2023, 17:09
СБУ арештувала активи депутата-зрадника від ОПЗЖ на 500 мільйонів гривень
Едуард Репілєвський. фото з відкритих джерел

За матеріалами Служби безпеки України суд арештував майно колишнього депутата Херсонської облради, який очолив окупаційне "міністерство сільського господарства та рибальства" на тимчасово захопленій частині регіону.

Джерело: пресслужба СБУ, Херсонська обласна прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними УП, йдеться про Едуарда Репілєвського.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно ексдепутата Херсонської обласної ради від забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" за фактом державної зради та колабораційної діяльності.

Також під час спеціального досудового розслідування за клопотанням прокурорів було накладено арешт на майно та активи вартістю 500 млн грн, які належать обвинуваченому, членам його родини та підконтрольним йому підприємствам.

За даними СБУ, юридично заблоковано більше ніж 400 об’єктів нерухомості, серед яких 350 земельних ділянок загальною площею понад 1200 га на півдні України.

Крім того, арештовано десятки транспортних засобів, 15 банківських рахунків, а також корпоративні права в 5 агрокомпаніях і 3 торгових марках.

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За даними слідства, колишній депутат входив до складу забороненої партії ОПЗЖ і після захоплення частини Херсонщини одним з перших підтримав російських загарбників.

За таку "лояльність" гауляйтер Сальдо особисто запропонував йому керівну посаду в місцевій окупаційній адміністрації. Також він призначив зрадника керівником створеної агресором "міжвідомчої комісії щодо контролю за здійсненням перевезень сільгосппродукції". На цій "посаді" Репілєвський організовував розграбування майна місцевих аграріїв та вивезення українського зерна до Росії.

Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині нашої держави. Тривають комплексні заходи для притягнення зрадника до відповідальності. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

При цьому його корпоративні права, торгові марки та банківські рахунки уже передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, зазначають в СБУ. Ще частина майна фігуранта, яка наразі знаходиться на тимчасово окупованій території, також арештована і буде передана до АРМА одразу після звільнення Херсонщини.

Теми: держзрадаОПЗЖХерсонська областьСБУ
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