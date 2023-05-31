СБУ арестовала активы депутата-предателя от ОПЗЖ на 500 миллионов гривен

По материалам Службы безопасности Украины суд арестовал имущество бывшего депутата Херсонского облсовета, который возглавил оккупационное "министерство сельского хозяйства и рыболовства" на временно захваченной части региона.

Источник: пресс-служба СБУ, Херсонская областная прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным УП, речь идет об Эдуарде Репилевском.

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Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении экс-депутата Херсонского областного совета от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" по факту государственной измены и коллаборационной деятельности.

Также во время специального досудебного расследования по ходатайству прокуроров был наложен арест на имущество и активы стоимостью 500 млн грн, принадлежащие обвиняемому, членам его семьи и подконтрольным ему предприятиям.

По данным СБУ, юридически заблокировано более 400 объектов недвижимости, среди которых 350 земельных участков общей площадью более 1200 га на юге Украины.

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Кроме того, арестованы десятки транспортных средств, 15 банковских счетов, а также корпоративные права в 5 агрокомпаниях и 3 торговых марках.

По данным следствия, бывший депутат входил в состав запрещенной партии ОПЗЖ и после захвата части Херсонщины одним из первых поддержал российских захватчиков.

За такую "лояльность" гауляйтер Сальдо лично предложил ему руководящую должность в местной оккупационной администрации. Также он назначил предателя руководителем созданной агрессором "межведомственной комиссии по контролю за осуществлением перевозок сельхозпродукции". На этой "должности" Репилевский организовывал разграбление имущества местных аграриев и вывоз украинского зерна в Россию.

Сейчас фигурант скрывается от правосудия на временно оккупированной части нашего государства. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения предателя к ответственности. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

При этом его корпоративные права, торговые марки и банковские счета уже переданы в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, отмечают в СБУ. Еще часть имущества фигуранта, которая сейчас находится на временно оккупированной территории, также арестована и будет передана в АРМА сразу после освобождения Херсонщины.