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СБУ арестовала активы депутата-предателя от ОПЗЖ на 500 миллионов гривен

Валентина РоманенкоСреда, 31 мая 2023, 17:09
СБУ арестовала активы депутата-предателя от ОПЗЖ на 500 миллионов гривен
Эдуард Репилевский. фото из открытых источников

По материалам Службы безопасности Украины суд арестовал имущество бывшего депутата Херсонского облсовета, который возглавил оккупационное "министерство сельского хозяйства и рыболовства" на временно захваченной части региона.

Источник: пресс-служба СБУ, Херсонская областная прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным УП, речь идет об Эдуарде Репилевском.

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Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении экс-депутата Херсонского областного совета от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" по факту государственной измены и коллаборационной деятельности.

Также во время специального досудебного расследования по ходатайству прокуроров был наложен арест на имущество и активы стоимостью 500 млн грн, принадлежащие обвиняемому, членам его семьи и подконтрольным ему предприятиям.

По данным СБУ, юридически заблокировано более 400 объектов недвижимости, среди которых 350 земельных участков общей площадью более 1200 га на юге Украины.

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Кроме того, арестованы десятки транспортных средств, 15 банковских счетов, а также корпоративные права в 5 агрокомпаниях и 3 торговых марках.

По данным следствия, бывший депутат входил в состав запрещенной партии ОПЗЖ и после захвата части Херсонщины одним из первых поддержал российских захватчиков.

За такую "лояльность" гауляйтер Сальдо лично предложил ему руководящую должность в местной оккупационной администрации. Также он назначил предателя руководителем созданной агрессором "межведомственной комиссии по контролю за осуществлением перевозок сельхозпродукции". На этой "должности" Репилевский организовывал разграбление имущества местных аграриев и вывоз украинского зерна в Россию.

Сейчас фигурант скрывается от правосудия на временно оккупированной части нашего государства. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения предателя к ответственности. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

При этом его корпоративные права, торговые марки и банковские счета уже переданы в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, отмечают в СБУ. Еще часть имущества фигуранта, которая сейчас находится на временно оккупированной территории, также арестована и будет передана в АРМА сразу после освобождения Херсонщины.

Темы: госизменаОПЗЖХерсонская областьСБУ
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