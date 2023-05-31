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Німеччина: Україна може бити по території РФ для самооборони

"Європейська правда"Середа, 31 травня 2023, 17:16

Позиція уряду Німеччини полягає в тому, що міжнародне право дозволяє Україні наносити удари по території агресора з метою самооборони.

Як пише "Європейська правда", про це у відповідь на питання DW в середу заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт.

Про можливість ударів України по території РФ представник німецького уряду заявив, коментуючи  атаку дронів на Москву напередодні.

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Однак офіційний Берлін виступає проти того, щоб для подібних атак використовувалася німецька зброя, додав Хебештрайт.

Нагадаємо, зранку 30 травня, за різними даними росЗМІ, від 25 до 32 безпілотників атакували Москву. Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше два багатоповерхові будинки, повідомляється, що більшість дронів збили на підльоті до російської столиці.

Згідно з оприлюдненим списком місць падіння дронів у Московській області, один із них був нібито збитий неподалік резиденції президента Росії Владіміра Путіна.

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Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, коментуючи удари дронів у Москві, заявив, що Україна має законне право захищатися і може "використовувати силу за межами своїх кордонів".

Сполучені Штати, які все ще збирають дані про удари безпілотників у Москві, не схвалюють атаки по російській території.

Теми: НімеччинаРосія
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