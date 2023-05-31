Германия: Украина может бить по территории РФ для самообороны

Позиция правительства Германии заключается в том, что международное право позволяет Украине наносить удары по территории агрессора в целях самообороны.

Как пишет "Европейская правда", об этом в ответ на вопрос DW в среду заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

О возможности ударов Украины по территории РФ представитель немецкого правительства заявил, комментируя атаку дронов на Москву накануне.

Однако официальный Берлин выступает против того, чтобы для подобных атак использовалось немецкое оружие, добавил Хебештрайт.

Напомним, утром 30 мая, по разным данным росСМИ, от 25 до 32 беспилотников атаковали Москву. В результате атаки были повреждены по меньшей мере два многоэтажных дома, сообщается, что большинство дронов сбили на подлете к российской столице.

Согласно обнародованному списку мест падения дронов в Московской области, один из них был якобы сбит неподалеку от резиденции президента России Владимира Путина.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя удары дронов в Москве, заявил, что Украина имеет законное право защищаться и может "использовать силу за пределами своих границ".

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Соединенные Штаты, которые все еще собирают данные об ударах беспилотников в Москве, не одобряют атаки по российской территории.