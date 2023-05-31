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Германия: Украина может бить по территории РФ для самообороны

"Европейская правда"Среда, 31 мая 2023, 17:16

Позиция правительства Германии заключается в том, что международное право позволяет Украине наносить удары по территории агрессора в целях самообороны.

Как пишет "Европейская правда", об этом в ответ на вопрос DW в среду заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

О возможности ударов Украины по территории РФ представитель немецкого правительства заявил, комментируя атаку дронов на Москву накануне.

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Однако официальный Берлин выступает против того, чтобы для подобных атак использовалось немецкое оружие, добавил Хебештрайт.

Напомним, утром 30 мая, по разным данным росСМИ, от 25 до 32 беспилотников атаковали Москву. В результате атаки были повреждены по меньшей мере два многоэтажных дома, сообщается, что большинство дронов сбили на подлете к российской столице.

Согласно обнародованному списку мест падения дронов в Московской области, один из них был якобы сбит неподалеку от резиденции президента России Владимира Путина.

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя удары дронов в Москве, заявил, что Украина имеет законное право защищаться и может "использовать силу за пределами своих границ".

Соединенные Штаты, которые все еще собирают данные об ударах беспилотников в Москве, не одобряют атаки по российской территории.

Темы: ГерманияРосcия
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