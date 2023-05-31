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Через Білорусь переміщували українських дітей та військовополонених – Лубінець

Євген КізіловСереда, 31 травня 2023, 17:22
Через Білорусь переміщували українських дітей та військовополонених – Лубінець
Дмитро Лубінець, фото з його соцмереж

Україна має підтвердження, що через територію Білорусі за участі влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на брифінгу, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "У нас є підтвердження того, що через територію Білорусі за безпосередньої участі влади Білорусі відбувалося як примусове переміщення українських дітей, цивільних заручників, так і військовополонених".

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Що передувало: Раніше Лубінець заявляв, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей.

Теми: Білорусьполоненівійна
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