Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через Білорусь переміщували українських дітей та військовополонених – Лубінець

Євген КізіловСереда, 31 травня 2023, 17:22
Через Білорусь переміщували українських дітей та військовополонених – Лубінець
Дмитро Лубінець, фото з його соцмереж

Україна має підтвердження, що через територію Білорусі за участі влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на брифінгу, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "У нас є підтвердження того, що через територію Білорусі за безпосередньої участі влади Білорусі відбувалося як примусове переміщення українських дітей, цивільних заручників, так і військовополонених".

Що передувало: Раніше Лубінець заявляв, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Білорусьполоненівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський пропонує Росії "дипломатичний вихід" із найменшими втратами

Шольц різко відповів критикам надання зброї Україні, які намагалися його освистати

Прикордонники посилюють контроль за перетином кордону за системою "Шлях"

Зеленський готовий вилетіти до Латинської Америки для зустрічі з президентами

Закрите укриття: суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним

За підривом колаборантів у Запорізькій області стоїть СБУ – джерело

Усі новини...
Білорусь
На кордоні з РБ увімкнули "бульбоІПСО" про спільний борщ. ДПСУ відповіла: Щі їжте самі!
Лукашенко змінив головного прикордонника РБ. В ДПСУ жартують: після українського тролінгу
Польща закриває кордон для російських і білоруських фур із 1 червня
Останні новини
22:29
"Ролан Гаррос": Цуренко повторила свій рекорд, вперше у четвертому раунді зіграють дві українки
22:04
оновлено, фотоРосіяни вдарили по передмістю Дніпра: 6 постраждалих, серед них дитина, під завалами люди
21:37
Байден підписав призупинення стелі держборгу США для уникнення дефолту
21:07
Зеленський пропонує Росії "дипломатичний вихід" із найменшими втратами
20:26
Туреччина на прохання НАТО направить до Косова миротворців
19:56
В Угорщині після демаршу Києва виправили ролик з "російським" Кримом, але старе відео не змінили
19:37
фото, відеоУ Бердянську пролунали вибухи, окупанти заявили про збиття ракет
19:30
Боррель поговорив із главою Міноборони Південної Кореї про боєприпаси для України
19:24
фотоУ Мелітополі пролунали гучні вибухи, видно густий дим – мер
19:15
В Генічеську окупанти утримують проукраїнських мешканців у підвалах податкової – Генштаб
Усі новини...
Реклама: