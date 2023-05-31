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Через Беларусь перемещали украинских детей и военнопленных – Лубинец

Евгений КизиловСреда, 31 мая 2023, 17:22
Через Беларусь перемещали украинских детей и военнопленных – Лубинец
Дмитрий Лубинец, фото из его соцсетей

Украина имеет подтверждение, что через территорию Беларуси при участии властей этой страны происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на брифинге, передает "Укринформ"

Прямая речь: "У нас есть подтверждение того, что через территорию Беларуси при непосредственном участии властей Беларуси происходило как принудительное перемещение украинских детей, гражданских заложников, так и военнопленных".

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Что предшествовало: Ранее Лубинец заявлял, что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях.

Темы: Беларусьпленныевойна
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