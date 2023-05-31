Через Беларусь перемещали украинских детей и военнопленных – Лубинец

Дмитрий Лубинец, фото из его соцсетей

Украина имеет подтверждение, что через территорию Беларуси при участии властей этой страны происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на брифинге, передает "Укринформ"

Прямая речь: "У нас есть подтверждение того, что через территорию Беларуси при непосредственном участии властей Беларуси происходило как принудительное перемещение украинских детей, гражданских заложников, так и военнопленных".

Что предшествовало: Ранее Лубинец заявлял, что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях.