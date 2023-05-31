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Депортированным украинским детям в России меняют имена и даты рождения – Верещук

Евгений КизиловСреда, 31 мая 2023, 18:00
Депортированным украинским детям в России меняют имена и даты рождения – Верещук
Ирина Верещук, фото из ее соцсетей

В России меняют имена и даты рождения незаконно депортированным украинским детям и делают все, чтобы те забыли о своей родной земле.

Источник: вице-премьер-министр Ирина Верещук на конференции "UA: Война. Недопетая колыбельная" в среду, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "В России, где по всех регионах их прячут, меняют идентичность, меняют имена, фамилии, даты рождения, делают все, чтобы ассимилировать, а фактически осуществляют акт геноцида относительно наших детей, насильственно русифицируют, дают так называемые паспорта, делают все, чтобы дети забыли о своей родной земле, забыли язык, забыли культуру и приняли, как они говорят, новую реальность".

Детали: Верещук подчеркнула, что Украина нуждается в массовой международной поддержке в вопросе возврата украинских детей.

Прямая речь: "Нам нужно давление на Россию. Мы должны найти механизм немедленно. Так как каждый день, пока дети остаются там, – это минус к их будущему, это потеря их идентичности".

Что предшествовало: По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, Украина имеет подтверждение, что через территорию Беларуси при участии властей этой страны происходило принудительное перемещение украинских детей.

Темы: детиРосcиядепортация
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