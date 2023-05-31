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Зеленський провів виїзну ставку: заслухав Сирського, Неїжпапу та Буданова

Ірина БалачукСереда, 31 травня 2023, 20:09
Зеленський провів виїзну ставку: заслухав Сирського, Неїжпапу та Буданова
Президент Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський провів засідання ставки верховного головнокомандувача в Одесі 31 травня.

Джерело: президент у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Виїзна Ставка в Одесі. Заслухали командувача (оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" Едуарда − ред.) Москальова щодо оперативної ситуації в зоні його відповідальності.

Окрема доповідь віцеадмірала (командувача Військово-Морських Сил ЗСУ Олексія − ред.) Неїжпапи: захист узбережної інфраструктури, функціонування зернового коридору й інші важливі питання".

Деталі: Також на ставці заслухали представників Генштабу та Міноборони.

Зокрема, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Хортиці.

Крім того, за словами Зеленського,  були важливі доповіді Буданова та Малюка щодо заходів у межах їхньої компетенції, але подробиць президент не надав.

Теми: ЗеленськийставкаОдеса
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